Dayitalianews.com - Terni: vincono 2 milioni con un gratta e vinci, al tabaccaio lasciano un biglietto con scritto “Grazie”

Leggi su Dayitalianews.com

Una copia deldi uncon l’incredibileta di duedi euro, accompagnata da un entusiasta “!”, è stata recapitata sabato sera alla tabaccheria-ricevitoria Passagrilli, situata nella frazione di Casteltodino. Il numero fortunato? Il 14.Il passaparola tra i residenti ha fatto il resto, e la notizia dellata milionaria si è rapidamente diffusa. “Abbiamo ricevuto una fotocopia delche sembrerebbe vincente – conferma il proprietario dell’attività, contattato ieri nel primo pomeriggio – tuttavia, non abbiamo ancora avuto alcuna conferma ufficiale. Al momento, non possiamo effettuare verifiche in merito. È la prima volta che ci troviamo di fronte a unata così importante, quindi attendiamo comunicazioni ufficiali”.Le conferme ufficiali sono attese nella giornata di oggi.