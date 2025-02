Sport.quotidiano.net - Ternana in piena emergenza con la Torres. La carica di Abate: "Vogliamo vincerle tutte"

Tanti aspetti positivi e novità obbligate in vista della sfida con la. Ad Ascoli, contro un’avversaria di qualità e in crescita, le Fere hanno conquistato l’unico risultato utile con una prova eccellente e grande concretezza di manovra, tornando a segnare su azione fuori casa, mostrando quella rabbia positiva e quella lucidità che a Campobasso erano rimaste nell’ombra. Il gol-vittoria della Virtus Entella in pieno recupero conferma che per vincere il campionato, o almeno per presentarsi con chance intatte alla sfida in programma all’ultima giornata a Chiavari, ladovrà mantenere una media-punti di rilievo assoluto. Nello scontro diretto con la(domenica ore 15 al "Liberati")sarà obbligato a schierare una mediana inedita, vedi contemporanea indisponibilità di Corradini e de Boer che in seguito alle ammonizioni rimediate al "Del Duca" saranno fermati dal Giudice Sportivo.