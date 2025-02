Fanpage.it - Terapia genica sperimentale ridona la vista a bambini ciechi: “Svolta che cambia la vita”

Sfruttando un virus innocuo in grado di inserire la copia funzionante di un gene difettoso nella retina, un team di ricerca internazionale è riuscito are la, affetti da una grave forma di distrofia retinica. I risultati della nuovasono stati definiti spettacolari e offrono una speranza per i piccoli che nascono con questa grave e rara malattia genetica.