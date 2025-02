Panorama.it - Teo Teocoli voleva fare il cantante. Per fortuna non ci è riuscito

In occasione dell'ottantesimo compleanno di Teo, riproponiamo un articolo tratto da Panorama del 3 dicembre 1998 in cui il comico viene descritto da alcuni dei suoi amici più cari. Teo, 53 anni, è stato un ragazzo del Clan di Celentano, ha suonato con i Trappers, ha fatto una stagione teatrale come ballerino nel musical Hair, prima di approdare sul video ai programmi comici più importanti degli ultimi dieci anni: Drive in, Striscia la notizia, Scherzi a parte, Mai dire gol, Quelli che il calcio. E proprio nell' ultima edizione di Quelli che il calcio, con Fabio Fazio, è diventato fenomeno cult. Burbero e sensibile, insicuro e travolgente, irascibile e generoso. Ma soprattutto, buono.Quante strane e contraddittorie facce nasconde, dietro le sue mille maschere, Teo, ragazzone di 53 anni mai cresciuto, e che mai crescerà.