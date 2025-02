Unlimitednews.it - Teo Teocoli compie 80 anni

ROMA (ITALPRESS) – Cos’hanno in comune Felice Caccamo, Peo Pericoli e il colonnello Eranio Stoppani? Sono solo tre dei personaggi immaginari creati da Teo, comico, imitatore, cantante e cabarettista che oggi (25 febbraio)80, 60 dei quali passati sul palcoscenico o davanti alle telecamere.Teo (che in realtà si chiama Antonio ed è nato nel 1945 a Taranto) ha ottenuto il suo primo contratto nel 1965. A quei tempi è (ancora) un cantante e lo rimane per diversi, entrando a far parte anche della casa discografica di Adriano Celentano con il quale, alcunifa, ha rotto una lunghissima amicizia. NegliSettanta inizia a esibirsi come cabarettista al Derby di Milano, fucina di artisti del calibro di Giorgio Faletti, Cochi Ponzoni, Renato Pozzetto e Massimo Boldi.