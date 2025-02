Panorama.it - Teo Teocoli compie 80 anni

Leggi su Panorama.it

Era il 25 febbraio 1945 quando, a Taranto, veniva al mondo Teo. Un artista poliedrico che si è distinto come comico, imitatore, cabarettista, attore, conduttore televisivo, regista teatrale e cantante. Proprio dalla musica, infatti, ebbe inizio il suo percorso artistico.Antonio, questo il suo vero nome, nacque a Taranto, dove suo padre si era trasferito temporaneamente per lavoro. Tuttavia, la famiglia era originaria di Reggio Calabria, dove tornò poco dopo la sua nascita. Trascorse l’infanzia nel Rione Marconi fino ai cinque, quando si trasferì con la famiglia a Milano. Qui iniziò la carriera musicale con il complesso I Demoniaci. Nel 1965 firmò un contratto discografico con la Dischi Ricordi e nel 1966 entrò come voce solista nei Quelli, futuri Premiata Forneria Marconi.