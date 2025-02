Anteprima24.it - Tentò un omicidio nel Casertano, latitante arrestato in Albania

Tempo di lettura: 2 minutiUn 52enne albanese, condannato in via definitiva a 14 anni di reclusione per tentata estorsione, furto, rapina, tentatoe sfruttamento della prostituzione, commessi nella provincia di Caserta tra il 2010 e il 2011, è statoindalla Polizia Albanese, che ha agito sulla base delle indagini svolte dalla Polizia di Stato della Questura di Caserta.L’arresto è avvenuto nell’ambito dell’attività di cooperazione internazionale di polizia. Il 52enne albanese nel 2010, insieme ad altri connazionali, aveva tentato di uccidere un uomo colpendolo con un coltello alla testa e al torace, quindi nello stesso anno si era reso responsabile di sfruttamento di due donne, che lui aveva costretto a prostituirsi, minacciandole e aggredendole fisicamente e più volte.