Ilrestodelcarlino.it - Tentata rapina con il coltello. Ex pugile reagisce prontamente e mette in fuga gli aggressori

Due giovani hanno tentato dire Giorgio Giovagnoli, un istruttore di arti marziali con un buon passato da, il quale ha reagito ed è riuscito arli in. E’ accaduto domenica attorno alle 19.20, nel popoloso quartiere Madonnina di Cesenatico. L’uomo era andato nella gelateria ‘Gelato Lab’ in via Don Giovanni Minzoni, per prendere del gelato da asporto. All’uscita, nel parcheggio distante pochi metri dove aveva posteggiato l’auto, è stato avvicinato da due giovani stranieri. Gli hanno chiesto una sigaretta, ma Giovagnoli ha risposto che non fuma. I due hanno continuato a seguirlo a piedi e, quando l’uomo si è voltato per chiedere cosa volessero da lui, uno dei due ha estratto undal giubbotto. Sono stati momenti di alta tensione, ma l’uomo, il quale per diversi anni ha praticato il pugilato ed è cintura nera di Federkombat, non si è fatto intimidire, ha appoggiato la vaschetta del gelato e si è rivolto ai duetori in posizione frontale con i pugni chiusi.