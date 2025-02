Amica.it - Tendenze capelli 2025: le più audaci e inclusive, dalla London Fashion Week

Leggi su Amica.it

Groviglio di culture ma anche di epoche con caratteristiche sempre diverse e contrastanti tra loro, nella città del punk e della devozione totale alla corona, lenascono come concetti e visioni a sé stanti. Imparagonabili. Non esiste nessun confronto: quello che nasce a Londra, porta impresso il marchio della metropoli affacciata e attraversata dal Tamigi. Così,A/I/26 arrivano nuovi taglie acconciaturee contraddittorie. Impossibile tracciare una tendenza che possa fare da filo conduttore a ciascuno. Come sempre, conviene fare un’immersione totale in questo caleidoscopio di trend.: le piùe contraddittorie, da LondraPer le strade di Londra, durante laA/I/26 e anche in qualsiasi giorno dell’anno, si respira sempre un’aria die contraddittorie.