Ten Hag torna a parlare dopo l' esonero | Mi fermo fino a luglio

Manchester, 24 febbraio 2025 – L'esperienza di Ten Hag con il Manchester United è stata tutt'altro che indimenticabile. L'olandese è arrivato nella panchina dei red devilsun ottimo ciclo all'Ajax, condito con la vittoria di tre campionati nazionali, due coppe dei Paesi Bassi, una Supercoppa dei Paesi Bassi e una semifinale di Champions League nella stagione 2018-19. L'obiettivo della società dei red devils era quello di riprendersialcune stagioni al di sotto delle aspettative, con il tecnico olandese che avrebbe dovuto trainare la squadra verso un futuro decisamente più roseo rispetto agli anni bui appena passati. Tuttavia, l'avventura di Ten Hag sulla panchina del Manchester United non è andata come ci si aspettava. L'inizio di stagione del tecnico olandese è stato altalenante, con buone vittorie (come quella per 2-1 contro il Liverpool), seguite da scivoloni clamorosi (come la sconfitta per 6-3 nel derby di Manchester), per questo è stato messo in discussione fin da subito, ma alla fine dell'annata è riuscito a portare a casa la Coppa di Lega.