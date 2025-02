Isaechia.it - Temptation Island Spagna, Montoya incontra l’amante della fidanzata Anita ed e? scontro: ecco cos’e? successo

Leggi su Isaechia.it

Nuove scottanti notizie arrivano dallae soprattutto dall’edizione iberica di. Josè Carlos, il fidanzato e concorrente del programma televisivo che è diventato notissimo sul web, nelle ultime settimane, per la forte reazione avuta al tradimentoWilliams, con il tentatore Manuel, è stato al centro anche dell’ultima puntata del reality show, andata in onda lunedì 24 febbraio 2025. La produzione, infatti, ha deciso di farglire il ragazzo con cui la suaha avuto un avvicinamento scottante.Manuel ha esordito, nel suo incontro con, chiamandolo in modo poco lusinghiero: “qui il mio cornuto preferito, come stai, bene?“. Il fidanzato del programma televisivo ha replicato alla provocazione, canticchiando una canzoncina di dubbio gusto e, in seguito, i due si sono parlati da molto vicino, con il tentatore che sembrava offrire una patatina al rivale.