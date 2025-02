Biccy.it - Telefonata tra Fedez e Corona a Sanremo: promesse, bugie e rabbia

Nelle scorse settimane qualcuno ha insinuato che Fedez fosse d'accordo con Corona in merito all'uscita dei video di Falsissimo, altri invece hanno parlato di tradimento da parte di Fabrizio, che è stato accusato di aver venduto un amico per soldi e attenzioni. L'ex re dei paparazzi però ha più volte assicurato di essere l'unica mente dietro a Falsissimo e adesso abbiamo le prove che è così. Lo youtuber Alessandro Della Giusta ha seguito Corona per dieci giorni durante tutto il periodo delle prove e della gara del Festival di Sanremo e in un video che ha pubblicato su You Tube ha mostrato anche una telefonata tra il rapper e Fabrizio. La telefonata tra Fabrizio Corona e Fedez. Della Giusta ha rivelato che quando Corona ha annunciato l'episodio di Falsissimo dedicato a Chiara Ferragni, Fedez ha pensato di ritirarsi dal Festival: "Quando Corona ha annunciato il secondo video, quello su Chiara, sono andato a casa di Fedez e lui mi ha detto "Fino a pochi secondi fa stavo pensando di ritirarmi.