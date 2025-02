Primacampania.it - Tegola Napoli: infortunio Anguissa, salta l’Inter

– Brutte notizie per ildi Antonio Conte in vista del big match di sabato contro lâ€Inter. Il centrocampista camerunese Frank Zambosarà indisponibile a causa di unriportato nell’ultima gara contro il Como.Gli esami strumentali a cui il giocatore si è sottoposto presso il Pineta Grande Hospital hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra. Una diagnosi che costringe ila rinunciare a uno dei suoi pilastri in mezzo al campo per la sfida contro i nerazzurri.ha già iniziato l’iter riabilitativo, ma i tempi di recupero restano da valutare. L’assenza del centrocampista rappresenta un problema per Conte, che dovrà ridisegnare il centrocampo in vista della delicata sfida contro la capolista.L'articoloproviene da PRIMACAMPANIA - NEWS24ORE.