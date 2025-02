Ilnapolista.it - Tebas risponde ad Ancelotti: «Carlo, è un peccato che ti stiano usando»

Nemmeno il tempo di finire la conferenza stampa cheha già risposto a, allenatore del Real Madrid. Il presidente della Liga si era espresso in maniera critica sul Real. In conferenza, il tecnico italiano ha fatto notare che le parole dierano irrispettose. Su X la riposta del presidente della Liga.«È la narrazione del Real a essere irrispettosa»su X:«, tutti sanno che le istituzioni si riflettono in ciò che i loro leader fanno e dicono. E nel calcio, ancora di più. Quindi, quando ho detto che “il Real Madrid è diventato un club lamentoso”, mi riferivo ovviamente al fatto che sono i suoi dirigenti a costruire questa narrazione vittimistica e cospirativa: “una competizione adulterata”, “il pregiudizio di tutti gli arbitri è anti-Madrid”, “sono tutti contro il Real Madrid”.