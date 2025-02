Lanazione.it - Teatro A pranzo la domenica con la morte

Prosegue la stagione teatrale dell’AssociazioneButi con un nuovo appuntamento in programma sabato 1 marzo alle ore 21.15 alVittoria di Cascine di Buti. In scena andrà lo spettacolo "Laovvero ildella" con la regia e la drammaturgia di Mariano Dammacco, vincitore del premio Ubu come migliore novità drammaturgica e con l’interpretazione di Serena Balivo, già premio Ubu come migliore attrice under 35 e vincitrice del premio Ivo Chiesa. Lo spettacolo prodotto dalla Compagnia Diaghilev, si inserirà all’interno di una stagione che segna il ritorno della programmazione invernale dell’AssociazioneButi, fortemente voluta dopo un percorso iniziato nell’estate del 2023, difatti questo progetto sviluppato da Giulia Traversi e curato dal direttore artistico Dario Marconcini, propone un cartellone che alterna compagnie e artisti affermati nel panorama teatrale italiano a giovani talenti, ponendo l’attenzione sui concetti di memoria, futuro e presente.