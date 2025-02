Cityrumors.it - Tassista dimentica bambino di 6 anni in auto, poi si “scusa” con un buono da 20 euro

Unto in un taxi chiuso a chiave. La reazione della famiglia ha reagito e la goffa “riparazione” delcon unregaloUn figlioto in un taxi chiuso a chiave. Un incubo che nessun genitore vorrebbe mai vivere. Eppure, è esattamente ciò che è accaduto a Umit e Yasemin Oktem, genitori del piccolo Tugra, undi seicon bisogni speciali.di 6in, poi si “” con unda 20– Cityrumors.itL’autista, anziché portare il piccolo a casa dopo averlo prelevato da scuola, ha pensato bene di parcheggiare il taxi e andarsene a casa. Così, ha lasciato Tugra addormentato sul sedile posteriore. Per fortuna non era una calda giornata estiva, altrimenti avremmo potuto aggiungere alla lista delle “nze” anche un bel colpo di calore.