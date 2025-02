Ilgiorno.it - Taser e coltelli tra le mani rapinano un sedicenne

VIGEVANO (Pavia)Lo hanno accerchiato domenica intorno alle 17, a pochi passi da piazza Ducale e, dopo averlo colpito con un pugno in faccia, si sono fatti consegnare i 30 euro che aveva con sé. Torna a colpire il branco in pieno centro: l’episodio è infatti avvenuto nei pressi della scuola media Bussi. Secondo il racconto della madre della vittima, un, i giovanissimi rapinatori gli hanno puntato alla pancia uno strumento simile ad un. Lui e gli amici che lo accompagnavano hanno reagito ma sono stati bloccati dalla banda composta da otto-nove giovanissimi almeno armati di. Da ciò che trapela, ma che ancora non trova conferma, il ragazzo che impugnava ilsarebbe stato fermato poco dopo sempre nella zona del centro dalle forze dell’ordine che al momento stanno indagando per capire se il “branco“ sia lo stesso che si è reso protagonista di un analogo episodio avvenuto la scorsa settimana ai danni di quattro studenti nelle vicinanze del parco Parri.