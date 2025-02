Taranto mamma e figlio con autismo sfrattati | Mi hanno presa in giro Se c’è un ragazzo disabile non importa a nessuno

Leggi su Open.online

Dopo 28 anni in via Umberto I a Talsano () non abiteranno più Adriana Parisi e ilconSaverio. È stato eseguito oggi, lunedì 24 febbraio, lo sfratto per il mancato pagamento del mutuo alla banca. Inutili gli appelli al presidente della repubblica Sergio Mattarella, al presidente della regione Michele Emiliano, le raccolte fondi con il Comitato “Io sto con Saverio” e le numerose offerte di acquisto e affitto dell’immobile che la donna aveva presentato. Alla terza asta, per 21mila euro, era stato acquistato l’appartamento, su cui gravavano 32mila euro di debiti a causa delle spese mediche sostenute da Adriana e dall’ex marito per permettere al34enne di essere seguito. «Questa è la casa dove è cresciuto (Saverio, ndr) in mezzo a tanto affetto», è la disperazione della donna.