Lanazione.it - Tar, aperto l’anno giudiziario: "In Umbria tempi dei ricorsi migliori della media italiana"

C’è un’anomalia che finisce per ripercuotersi sull’attività del Tar. Succede in tutta Italia, succede anche in. Lo sottolinea il presidente del Tribunale amministrativo regionale, in occasionecerimonia di inaugurazione del. L’anomalia riguarda nell’assenza di un quadro normativo nazionale che, su alcuni temi, orienti scelte e decisioni al di là del caso singolo. Che, al contrario, da caso singolo si trasforma in ricorso di cui il Tar si deve occupare. Una sorta di "delega" di responsabilità soprattutto su aspetti e ambiti che hanno una valenza più ampia del caso specifico e che, secondo il presidente Pierfrancesco Ungari, avrebbero bisogno di un quadro normativo più generale e puntuali. In questa mancanza normativa, si inserisce l’attività che il Tar dell’ha svolto, afflitto, sottolinea nella relazione, da carenza organiche che si trasporta da tempo e dalle problematiche legate alla sede di via Baglioni, prestigiosa e importante, ma bisognosa di importanti adeguamenti.