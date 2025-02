Quotidiano.net - Taiwan, cavo sottomarino tranciato: sequestrato un cargo. Sospetti sulla Cina: la ‘zona grigia’ di Pechino

Roma, 25 febbraio 2025 - Un altrodiè stato reciso, come nel Mar Baltico anche nello Stretto diil sabotaggio delle comunicazioni sembra essere una delle strategie da ‘guerra ibrida’ messa in atto da Mosca, contro Ucraina e alleati, e da, verso la "sua provincia ribelle". La guardia costiera di Taipei in questa occasione ha subito fermato ela Hong Tai 168 o 58 (Infatti c’è subito un giallo: via radio l'equipaggio ha riferito di essere a bordo della Hong Tai 168, mentre per il sistema di identificazione automatica si trattava della Hong Tai 58), una naveregistrata in Togo, con l'equipaggio di otto cittadini cinesi e finanziamenti di, sospettata di averilper le comunicazioni tra Penghu, gruppo di isole strategiche nello Stretto di