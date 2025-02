Abruzzo24ore.tv - Svolta nel caso Alina: periti si scontrano sulle cause della morte

Pescara - Confronto acceso tra esperti in aula:naturale o omicidio? Le perizie divergono sul decesso diCozac. Nel processo per ladiCozac, la 41enne di origine rumena trovata senza vita nella sua abitazione di Spoltore nel gennaio 2023, si è svolto un acceso confronto tra idifesa e dell'accusa presso la Corte d'Assise di Chieti. La difesa, rappresentata dagli anatomopatologi Antonio Perna e Maurizio Saliva, sostiene chesia deceduta pernaturali, attribuendo il decesso a patologie preesistenti come coronarite e polmonite, che avrebbero potuto provocare un'aritmia fatale. Questa tesi è stata ribadita dall'avvocato difensore Michele Vaira, il quale ha dichiarato che i medici incaricati sono certinaturale di. Dall'altra parte, il professor Ildo Polidoro, perito dell'accusa, ha escluso la presenza di asfissia meccanica e ha sottolineato che l'autopsia indica unarapida e inattesa non riconducibile ad altre patologie.