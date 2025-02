Movieplayer.it - Superman, James Gunn replica ai fan preoccupati per i troppi personaggi nel trailer: "Servono alla storia"

Leggi su Movieplayer.it

Il regista ha rassicurato tutti i fandei tanti, forsemostrati dal primo teaserqualche mese faè noto per la regia di film con grandi cast nel regno dei fumetti, avendo diretto la trilogia di Guardiani della Galassia e The Suicide Squad del 2021. Quindi, è ragionevole chiedersi seadotterà un approccio simile con il suo. Se speravate in unapiena di eroi o temevate che l'attenzione venisse distolta da Supes,ha comunque chiarito che il suo ultimo film non racconterà un'avventura di squadra. Allo speciale evento stampa cone Peter Safran, dove i due hanno parlato dei vari progetti in arrivo, il regista ha affrontato la questione dei .