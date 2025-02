Ilgiorno.it - Superbonus, che pasticcio: a Milano pioggia di contenziosi tra privati e class action contro lo Stato

, 25 febbraio 2025 – Alla mole ditra clienti e imprese su lavori legati al, approdati in Tribunale, si aggiungonoper ottenere dalloitaliano il pagamento dei danni subiti, per cantieri interrotti o problemi nella cessione dei crediti nel corso della vita travagliata dell’incentivo nato con l’obiettivo di promuovere la riqualificazione energetica degli edifici e rilanciare l’edilizia post-Covid. Corte di Giustizia Ue Una serie di ricorsi ancora tutti da definire, in vari uffici giudiziari, che potrebbero aprire scenari inediti per il futuro. “Con un gruppo di altri cittadini stiamo valutando di rivolgerci alla Corte di giustizia dell’Unione Europea in Lussemburgo – spiega Antonio Damanti De Caro, uno dei milanesi rimasti beffati dal– perché l’Italia non solo non ha rispettato le direttive europee sull’efficienza energetica ma ha anche ostacolato i cittadini che hanno seguito le leggi.