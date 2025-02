Ilfattoquotidiano.it - Sull’Ucraina il mondo dell’élite Ue è crollato, ma vanno avanti come nulla fosse

“Aho i tedeschi se so alleati agli americani”, la magistrale battuta di Alberto Sordi che interpreta lo spiazzamento totale dei militari italiani l’8 settembre 1943 nel film di Luigincini Tutti a casa potrebbe oggi rappresentare lo sconcerto e lo stato confusionale dei liberaldemocratici e socialdemocratici europei di fronte alla prospettiva di pace in Ucraina.Il loronon c’è più. Dopo aver costruito tutta la loro politica nella collocazione euroatlantica, con il dogma della fedeltà assoluta agli Stati Uniti,condizione per la crescita del potere dell’Unione Europea. Dopo aver condiviso con gli Usa la marcia verso Est della Nato, la contrapposizione alla Russia e alla Cina, il colpo di stato in Ucraina del 2014, all’origine della guerra in quel paese,sostengono dal loro punto di vista gli stessi ucraini.