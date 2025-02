Iodonna.it - Sulle note di Strauss tra sostenibilità, etica e impegno in Italia

Vienna, 25 feb. (askanews) – Le fiabe hanno il potere di trasportarci in luoghi magici, dove in questo caso la tradizione si fonde con i sogni e l’innovazione. Siamo nel palazzo imperiale di Vienna, al Ballo delle Caffetterie: un evento che celebra l’atmosfera unica delle storiche caffetterie viennesi, Patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO. Leggi anche › Giornata Internazionale del Caffè: perché fa bene e come si gusta nel mondodisi danza in onore dei luoghi dove artisti e pensatori cercavano ispirazione sorseggiando una tazza di caffè. E qui ritroviamo Christina Meinl, quinta generazione di un’azienda familiare che ha 162 anni di storia. Proprio davanti a una tazza di caffé ci aveva raccontato poco prima l’importanza di un’eredità non solo economica ma anche culturale.