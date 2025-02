Ilfattoquotidiano.it - Sulle elezioni tedesche mi pongo alcuni interrogativi (che non riguardano solo la Germania)

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Vedo un boom di attenzione e commenti sui risultati delle. Alcune cose sono state dette e ridette, e hanno un loro valore. Anche quello un po’ consolatorio che la Afd ha fatto certamente un forte risultato, ma senza andare oltre quella che già l’anno scorso era la sua forza presunta (dai sondaggi). Scrivo per fare delle puntualizzazioni, e per pormi degli.1) E’ molto frequente (in italiano e non) leggere che la Afd è un partito neonazista. Mi sembra una definizione poco esatta. Indubbiamente i neonazisti – non so quanti siano, ma ci sono – votano per la Afd. Ma molti elettori Afd sono convinti di votare per un partito “di centro”. Le numerose manifestazioni che si sono svolte contro la Afd hanno avuto come denominazione “demos gegen rechts“, contro la destra.