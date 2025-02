Napolipiu.com - Sudakov: “Napoli, ti penso ancora”

: “, ti”">Essere una giovane stella del calcio ucraino e allo stesso tempo simbolo della resilienza di un Paese in guerra. È la storia di Giorgi, talento dello Shakhtar Donetsk, che a poco più di vent’anni si è trovato a vivere tra il sogno calcistico e l’incubo del conflitto. Il suo volto è diventato noto al mondo non solo per le sue giocate, ma anche per la drammatica immagine della moglie incinta rifugiata in un bunker durante i bombardamenti.Intervistato da Chiara Zucchelli per il Corriere dello Sport,racconta il suo amore per il calcio, il desiderio di giocare in Serie A e la quotidianità segnata dalla guerra, tra rifugi e allarmi antiaerei.“La Serie A sarebbe perfetta per me”non nasconde il suo sogno italiano: «Sì, mi piacerebbe giocare in Italia.