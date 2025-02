Sud non sudditi Napoli pienone al Vesuvio per l’ultimo libro di Aprile | La secessione? Siamo noi a volerla

Leggi su Ildenaro.it

di Marco Milano “non è una provocazione ma la conseguenza delle diseguaglianze”. Pinoracconta al Denaro quella che ritiene una soluzione alternativa e non una provocazione. L’occasione viene dall’evento “Sud, Non” svoltosi ieri, lunedì 24 febbraio, a, al Grand Hotel, dinanzi ad una platea gremita per un confronto sul Meridione e le diseguaglianze che partiva dalsaggio di Pino“Meglio Soli”. L’autore di “Terroni”, infatti, è tornato in libreria con un volume scritto a quattro mani con Luca Antonio Pepe per “Piemme edizioni”. Unche, come evidenziato durante l’incontro al Grand Hotel, rappresenta sia un’analisi delle disuguaglianze di cui è vittima il Sud Italia, sia una rivoluzionaria proposta, ovvero la via dellacome possibile soluzione per un Mezzogiorno considerato una colonia interna.