Successo europeo tra gli under 17 per lo stadista casertano del club scherma San Nicola Davide del Prete

Deltrascina l’Italia all’oronella spada a squadre CadettiANTALYA – Le note dell’Inno di Mameli risuonano sulle pedane turche di Antalya: è oro per la spada azzurrina che si aggiudica la prova a squadre dei Campionati Europei Cadetti. Esulta a gran voce anche lacampana che, grazie alla strepitosa prestazione delDel, si è innalzata sul gradino più prestigioso del podio. L’atleta delSan, reduce dal 41° posto individuale che non rispecchiava il suo valore, si è fatto subito trovare pronto per riscattarsi in occasione del team event degli spadisti Cadetti. Coadiuvato dai compagni Niccolò Sonnessa, Francesco Delfino e Riccardo Magni,Delha fatto il suo esordio proprio nel match più importante. Nella finale per l’oro il campano ha accompagnato la squadra tricolore al, dando inizio alla rimonta concretizzata nell’ultima frazione da Francesco Delfino che ha firmato la stoccata del 43-42, in un epilogo thriller.