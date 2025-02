Ilfattoquotidiano.it - Su Teo Teocoli circolano tanti luoghi comuni, ne confermo uno: è un fuoriclasse della comicità

Teoha compiuto 80 anni. È un amico, un buon motivo per scrivere un post. Su Teo, ne cito due: Teo è unè uno, l’altro sostiene che ha un pessimo carattere.il primo: è un maestro del comico, ma smentisco il secondo, di cui scriverò più avanti.Teo ha evitato, con saggezza, di frequentare il Liceo Classico, ma si è iscritto direttamente all’Università Notturna del comico al Derby Club di Milano. Lì ha studiato una ventina d’anni. Non si è accorto del ’68, perché all’ora delle barricate studentesche, lui si stava mettendo il pigiama dopo una notte di duro lavoro. Al Derby ha imparato a cantare, ballare e far ridere, da solo, in coppia o in gruppo. È stato un tipo di apprendimento completamente diverso da quello impartito nelle accademie di teatro.