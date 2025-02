Liberoquotidiano.it - "Su Sinner c'è una strana situazione": Del Potro sgancia la bomba dopo la squalifica

Mentre Janniksi gode alcuni giorni di relax nella sua Sesto Pusteria, tra una giornata di sci e l'altra e tutta una sequela di selfie, videochiamate e autografi con i fan che lo incontrano sulle piste, il mondo del tennis continua ad essere spaccato in due,la decisione della Wada di concedere il patteggiamento al campione azzurro, sospendendolo solo per tre mesi per il caso Clostebol a Indian Wells dell'anno scorso. La punizione è cominciata il 9 Febbraio e si concluderà il prossimo 4 Maggio, a pochi giorni dall'inizio degli Internazionali BNL d'Italia, torneo in programma dal 7 al 18 maggio sui campi del Foro Italico di Roma e cheha tutta l'intenzione di vincere. C'è chi pensa che questo accordo sia un bene per il tennis, chi invece storce il naso, pensando che l'Agenzia mondiale antidoping, inizialmente, aveva chiesto una pena da uno a due anni.