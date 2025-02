Ilrestodelcarlino.it - Studenti in gara per lo spaventapasseri più bello

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A San Giovanni in Galilea, storica frazione del Comune di Borghi, il Museo Renzi organizza, con il patrocinio del Comune di Borghi nei pressi dell’Area archeologica della Pieve Nova di San Giovanni Battista, il prossimo 31 maggio, dalle 16, un concorso di "". I materiali e le tecniche da utilizzare sono a scelta libera. Il concorso organizzato dal Museo Renzi e dall’Associazione "Amici di Dante" che ne gestisce gli eventi culturali, nasce da un’idea di Sabrina Foschini e si rivolge agli Istituti scolastici del circondario. Si tratta di un evento ludico- didattico, con una valenza artistica che comprende la valorizzazione delle radici antropologiche della nostra tradizione contadina. La manifestazione consiste in un’esposizione all’aperto, con premiazione deglirealizzati dalle classi che hanno aderito all’iniziativa, allestita nell’area verde antistante al Parco della Pieve Nova di San Giovanni, via La Pieve.