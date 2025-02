Pisatoday.it - Studentessa palpeggiata a bordo di un treno a Pisa San Rossore: fermato un 43enne

Leggi su Pisatoday.it

Sono stati momenti di paura per una giovanedi 23 anni, vittima di molestie adi unregionale alla stazione didi San. L'episodio è avvenuto la sera di mercoledì 19 febbraio, come ricostruito dalla Polizia Ferroviaria di, che per questi fatti ha