Ilrestodelcarlino.it - Stroncato da un malore in macchina appena uscito dall'ambulatorio medico

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Grottammare (Ascoli), 25 febbraio 2025 – Tragedia a Grottammare dove un italo-argentino di 45 anni è statoda undeldi famiglia, che si trova negli stessi locali dove opera la guardia medica. È accaduto ieri sera in via Crucioli, a Grottammare. Chi era la vittima Tobias Daniel Alvarez Lockmann era un argentino di terza generazione che da alcuni anni si era trasferito a Ripatransone, dove per un periodo aveva lavorato come barista. L’uomo, che da tempo era malato, nel tardo pomeriggio di ieri si era recato in visitaa dottoressa di famiglia per farsi prescrivere dei medicinali ed era stato notato in sala d’aspetto fin dopo le ore 19. Il ritrovamento e l'intervento dei soccorsi Il corpo privo di vita, dentro la sua auto parcheggiata quasi davanti all’, è stato notato, verso le 21,30, da un passante che ha dato l’allarme alla guardia medica che nel frattempo era entrata in servizio, ma ormai non c’era più nulla da fare.