Striscione fascista nella curva della Roma | a cosa si riferiva? Ecco il significato

Il verso di una canzone di estrema destra, Er Cammerata, del gruppo Innato senso di allegria è comparsodei tifosidurante il match di campionato contro il Monza. La frase in questione, “Io ce resto su ‘sta strada finché mi reggono le gambe. È co’ sto core e co’ sta faccia che so’ diventato grande“, dalapparentemente calcistico, si riferisce in realtà al senso del dovere che unisce “i camerati”, ovvero gli appartenenti alla miliziacanzone, pubblicata nel 2007 all’interno dell’album Quando c’era lui (titolo piuttosto evocativo), si celebra il vincolo di fedeltà che lega tra loro gli appartenenti a una stessa ideologia. Amicizia che non conosce limiti. Il testo è in dialettono, ma è facilmente intuibile. “Nun s’accanna un Camerata” si può tradurre in non si abbandona un Camerata.