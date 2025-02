Lanazione.it - Storia di un artigiano, la presentazione del libro al teatro Niccolini

Firenze, 25 febbraio 2025 – La trasformazione della vita in provincia, con l’avvento di cellulari e tecnologia, centri commerciali e nuovi stili di vita, è al centro del romanzo dello scrittore fiorentino Giuseppe Bagni intitolatodi un. Ispirato da una vicenda reale, il testo è pubblicato da Noripios all’interno della collana “Narrativa Italiana”, e sarà presentato al pubblico giovedì 27 febbraio alle 18 aldi Firenze (via Ricasoli, 3-5). Con l’autore interverranno Caterina Ceccuti, Chiara Giunti e Antonio Pagliai. Perché il protagonista Amilcare, a lungo proprietario di una fabbrica di ceramica, passati i sessant’anni si è ritirato a vivere in una casa di riposo, lontano da tutto e da tutti? Da quando, nel suo paese, gli unici suoni erano le sirene del suo stabilimento e le campane della chiesa, quasi tutto è cambiato.