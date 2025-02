Ilrestodelcarlino.it - "Storia di un amore eterno", un libro per affrontare il lutto

Katiuscia Giannessi.di unè il titolo deledito da Armando Editore, che sarà presentato questa sera alle 20.45 nella Sala Galeffi, al secondo piano della residenza municipale di Savignano. Il volume fa parte della collana "Storie di una vita - Racconti vissuti di casa Magnani", prodotta da Magnani Onoranze Funebri. L’iniziativa si propone di accompagnare chi deveunlungo il percorso di elaborazione e accettazione. Una modalità di condivisione per aiutare le famiglie e le persone a sentirsi meno sole in una condizione che accomuna molti e uno strumento per trovare chiavi di lettura diverse e recuperare la serenità. Le spese per la pubblicazione sono sostenute da Magnani Pompe Funebri, il ricavato della vendita delsarà devoluto all’Associazione di Promozione Sociale Artincounselling per la realizzazione di progetti di Arteterapia a favore di donne e bambini.