Quifinanza.it - Stipendio di marzo più povero con addizionali e Irpef, quanto si perde in busta paga

Leggi su Quifinanza.it

Ladi2025 sarà più sottile per tutti i lavoratori dipendenti, tranne per chi rientra nelle fasce di esenzione stabilite dai Comuni di residenza.Nel mese divengono applicate le trattenute per lecomunali e regionali, che si sommano all’, come più volte specificato negli anni dall’Agenzia delle Entrate. Questo, in concreto, si tradurrà in unonetto più leggero rispetto a febbraio, con differenze fra città e città.Perché ladiè più bassaLa differenza risulterà ancora più marcata mettendo a paragone ladi dicembre (mese in cui non vengono applicate le trattenute sulle). Se a gennaio vengono applicate le trattenute sul saldo dell’anno precedente, da, si caricano le trattenute sull’acconto dell’anno in corso.