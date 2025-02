Quotidiano.net - Stile, tecnologia e prestazioni al polso con il nuovo CMF by Nothing Watch Pro 2

Leggi su Quotidiano.net

Il CMF byPro 2 è uno smartdal design moderno eavanzate, ideale per chi cerca un dispositivo completo a un prezzo accessibile. Con un display AMOLED da 1,32 pollici, 11 giorni di autonomia, chiamate Bluetooth con riduzione del rumore AI e GPS multisistema integrato, rappresenta un'opzione perfetta per chi vuole monitorare la propria attività fisica e rimanere sempre connesso. Costa pochissimo e grazie all’offerta del giorno su Amazon lo puoi acquistare a soli 59,00€, con l’8% di sconto. Acquistalo adesso, è in promozione CMF byPro 2: lo smartcompleto ed elegante in offerta su Amazon Il CMF byPro 2 è dotato di un display AMOLED da 1,32 pollici, che garantisce colori brillanti, contrasti elevati e una perfetta leggibilità anche alla luce del sole.