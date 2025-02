Thesocialpost.it - “Stiamo costruendo il cavo sottomarino più lungo del mondo”. L’annuncio: chi lo realizza e cosa potrà fare

parlando delpiùdelparlando di un’opera gigantesca, futuristica.parlando di un altro, di un salto in un’altra era.parlando delMeta. Il colosso di Mark Zuckerberg ha annunciato che la nuova infrastruttura raggiungerà cinque continenti e si estenderà per oltre 50 mila chilometri (piùdella circonferenza terrestre), “diventando ilpiùalche utilizza la tecnologia con la massima capacità disponibile”. Questo consentirà, si legge nel blog dell’azienda, “a Stati Uniti, India, Brasile, Sudafrica e altre regioni chiave” di disporre della “connettività migliore disponibile sul mercato”. Non solo, il progetto “favorirà una maggiore cooperazione economica, agevolerà l’inclusione digitale e aprirà opportunità di sviluppo tecnologico in queste regioni”.