Steve Jobs oggi avrebbe compito 70 anni L’ex Ceo Apple è morto nel 2011

, 24 febbraio 2025, segna unversario speciale:, il co-fondatore ed ex CEO dicompiuto 70. Nato nel 1955,è stato una figura centrale nella rivoluzione tecnologica che ha plasmato il nostro mondo moderno. La sua visione e creatività hanno dato vita a prodotti innovativi che hanno cambiato radicalmente il modo in cui viviamo e comunichiamo.Una vita di innovazioneè nato il 24 febbraio 1955 e ci ha lasciato troppo presto, il 5 ottobre, all’età di 56, a causa di una grave malattia. Sin dai suoi inizi,ha dimostrato un talento straordinario per l’innovazione. Nel 1976, insieme aWozniak, ha fondato laComputer Company, lanciando ilI, un personal computer pionieristico. Questo è stato solo l’inizio.Nel 1977, il duo ha introdotto ilII, che ha avuto un impatto significativo sull’industria dei personal computer.