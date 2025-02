Liberoquotidiano.it - "Stefano De Martino ad Affari Tuoi?": la clamorose parole di Flavio Insinna, chi rosica

Leggi su Liberoquotidiano.it

Dalla televisione al teatro, l'ecletticonon si ferma mai ed è più che mai immerso nella tournée di "Gente di facili costumi", l'omonima commedia scritta e a suo tempo interpretata da Nino Manfredi e ora riproposta, con la regia del figlio Luca. Andrà in scena fino al 2 marzo al teatro Quirino di Roma. L'attore si è raccontato in un'intervista per Leggo, partendo proprio dal maestro Manfredi: “Incontrai il grande attore da studente della Scuola di recitazione di Gigi Proietti, per una nostra intervista collettiva proprio mentre lui era in scena con questa commedia. Ho ritrovato la cassettina audio registrata e l'ho regalata al figlio Luca, che è il regista di questa nuova messinscena. La bravura di Nino Manfredi è uno dei motivi per i quali mi sono innamorato del mestiere di attore.