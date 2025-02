Biccy.it - Stefania Orlando ha lasciato momentaneamente la Casa del Grande Fratello

Un’uscita improvvisa quella didalche oggi, in tarda mattinata, è sparita dal Confessionale dopo essere stata chiamata. Ad annunciarlo sono stati i profili social della trasmissione che hanno così scritto: “, per motivi personali, lascialadi“., per motivi personali, lascialadi(@) February 25, 2025In questa lunghissima edizione molti gieffini hanno abbandonatola: lo ha fatto Clarissa Burt (poi è rientrata), lo ha fatto Ilaria Clemente (il suo abbandono è stato poi definitivo, dopo aver annunciato di essere incinta) e infine lo ha fatto Pamela Petrarolo (che è rientrata).rientrerà in gioco? Cambierebbe pocodeciderà di rientrare in gioco o la sua uscita diventerà definitiva? Alla luce delle manovre che ci sono dietro i televoti (vi consiglio di leggere questo articolo), a livello di gioco cambierebbe poco.