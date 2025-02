Davidemaggio.it - Stefania Orlando ha lasciato la casa del Grande Fratello

Uscita momentanea dalladelper. In seguito alla trentaquattresima puntata del reality, andata in onda ieri sera su Canale 5, la concorrente hail loft., per motivi personali, lascia momentaneamente ladiè il messaggio apparso, stamattina, sui social ufficiali della trasmissione. Un’uscita inaspettata, della quale non sono stati ancora chiariti i motivi, che arriva subito dopo una puntata intensa per. Quest’ultima, ieri sera, ha salutato infatti l’eliminato Iago Garcia, con cui stava costruendo un rapporto speciale, ed è stata tra le protagoniste del televoto per eleggere la prima finalista donna della diciottesima edizione. Alla finenon ha staccato però il pass per la finale, concesso a Jessica Morlacchi, ed è rimasta a ‘bocca asciutta’ come le altre contendenti Helena Prestess e Amanda Lecciso.