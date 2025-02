361magazine.com - “Stasera c’è Cattelan…su Rai2”: gli ospiti del 25 febbraio

In onda questa sera su Rai 2Dopo il successo della prima puntata, Alessandro Cattelan torna con il secondo appuntamento di “c’è Cattelan.su”, il late night show della RAI, in onda, questa sera, martedì 25in seconda serata sum saranno presenti l’attrice Miriam Leone e Rkomi, reduce dall’ultima edizione del Festival di Sanremo. Durante questa puntata Alessandro Cattelan svelerà il secondo Ospite Misterioso della stagione. L’Ospite Misterioso sarà presentato in modo particolare attraverso lo svelamento di un pacco contenente proprio il guest della puntata e il pubblico, in studio e da casa, scoprirà di chi si tratta insieme ad Alessandro.C’è Cattelan torna quindi con una nuova stagione ricca di novità, senza perdere però il suo spirito originale.