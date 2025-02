Oasport.it - Startlist prima prova discesa Kvitfjell 2025: orari, programma, tv, streaming, pettorali delle italiane

Lacronometrata dellalibera femminile diandrà in scena mercoledì 26 febbraio (ore 11.00). Il lungo fine settimana riservato alla Coppa del Mondo di sci alpino sulla pista norvegese si aprirà con un test in vistadue attesissime gare di venerdì e sabato, che saranno poi seguita dal superG della domenica.Le atlete avranno a disposizione questa uscita per trovare il giusto feeling con il tracciato e cercare le migliori linee. L’Italia si affiderà in particolar modo a Federica Brignone e Sofia Goggia: la fuoriclasse valdostana è reduce dal doppio successo nei giganti di Sestriere, mentre la bergamasca ha chiuso in quarta posizione la secondatra le porte larghe in Piemonte e spera in un guizzo nell’amata velocità.La 34enne proseguirà il duello con la svizzera Lara Gut-Behrami per la Sfera di Cristallo, ma punteranno al podio anche la ceca Ester Ledecka, le austriache Stephanie Venier, Cornelia Huetter e Mirjam Puchner, la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, la svizzera Corinne Suter, le altreElena Curtoni e Laura Pirovano, la statunitense Breezy Johnson.