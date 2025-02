Movieplayer.it - Star Wars, terremoto alla Lucasfilm: Kathleen Kennedy lascerà la presidenza?

Leggi su Movieplayer.it

Presidente dellada quando è stata ceduta da George Lucas,potrebbe dire addio già quest'anno Dopo oltre un decennio al comando,sarebbe sulla via del pensionamento. Il presidente dellaavrebbe confessato ai suoi collaboratori che intende ritirarsi entro la fine del 2025, secondo quanto riportato da Puck nelle ultime ore. Al momento la notizia non è stata confermata, ma è classificabile come rumor.è entrata a far parte dellanel 2012 come co-presidente insieme al creatore diGeorge Lucas, e pochi mesi dopo ha preso le redini dopo che la Disney ha pagato 4 miliardi di dollari per la società e Lucas è uscito. Da allora, il franchise .