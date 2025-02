Movieplayer.it - Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith compie 20 anni e torna nei cinema

Leggi su Movieplayer.it

Per festeggiare i 20dal debutto neidiIII - Ladeiil film tornerà sul grande schermo.III - Ladeitornerà nelle saletografiche per festeggiare i 20dal suo debutto sul grande schermo. Negli Stati Uniti l'appuntamento per i fan è stato fissato per il 25 aprile e, per l'occasione, Matt Ferguson ha creato un nuovo poster. Il ritorno diIII della saga Per una settimana il filmep. III - Ladeiarriverà neie a livello internazionale, anche in nuovi formati come il 4DX. Il lungometraggio è il capitolo conclusivo della trilogia prequel firmata da George Lucas. Nel film si segue .