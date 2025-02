Ilrestodelcarlino.it - Stanco delle nutrie, usa esche avvelenate. Denunciato agricoltore rodigino

Rovigo 25 febbraio 2025 – Un gesto ‘illegale’ spinto da esasperazione. Si tratta della sintesi di quanto è stato scoperto nei giorni scorsi nel territorio comunale di Ostiglia, in provincia di Mantova. Il protagonista, in negativo, è stato undi 66 anni, residente nella provincia di Rovigo in un comune confinante, è statodai carabinieri forestali per aver utilizzato, per impedire alledi danneggiare il suo terreno agricolo. L’uomo avrebbe spiegato che questo ‘gesto’ è giunto in quantodi subire danni alle sue coltivazioni da quei roditori. Lee poi l’intervento dei carabinieri Da qui il piano per ‘diminuire’ la presenza. L’ha preparato’ con pezzi di frutta, imbevuti di un liquido che si usa per i radiatoriauto.