Stadio della Roma, si allungano i tempi: i motivi

Il progetto del nuovoa Pietralata va avanti, ma irischiano di allungarsi ulteriormente. A parlarne è stato Andrea De Angelis a Radionista: “C’è un aggiornamento dei: da febbraio la deadline si è spostata ad aprile perché ci si è resi conto che gli scavi archeologici che si era deciso di rinviare non possono essere rinviati perché rientrano nelle prescrizioni. Non si può decidere di rinviarli ma bisogna farli e ancora non sono stati fatti ancora. Aprile è più un’aspettativa perché ci vuole un mesetto per fare gli scavi, andavano iniziati questa settimana ma il tempo e la pioggia non aiutano. Un paio di settimane per aggiornare il progetto inevitabilmente serviranno e si va a fine aprile ma è una speranza. In questi mesi la deadline è stata spostata più e più volte: arriviamo a fine aprile a due anni dalla delibera di pubblico interesse, quindi il rischio è che un progetto definitivo, che ha avuto intoppi di diverso tipo, con sicuramente diversi ritardi di cui alcuni preventivabili alla“.